Jeu vidéo. Crise de surproduction

Après 20 années de croissance ininterrompue dues aux consoles de chez Sony et Microsoft (PS5, Xbox Serie X) et au free-to-play (téléchargement gratuit ou à prix très modique), le marché est parvenu à un point d'inflexion et l'euphorie de 2020 est retombée. Les ventes de jeux vidéo sont en recul en 2024, tout comme les ventes de consoles. Pour certains observateurs, il s'agit d'un retour à la normale après les sommets de 2020 et 2021. D'autres parlent de crise de surproduction et pointent l'inflation des coûts. Le limogeage brutal en juillet dernier des 36 salariés de l'éditeur indépendant américain Humble Games a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Depuis Xbox et Activision ont dégraissé. D'autres studios comme Arkane à Austin au Texas vont fermer. On redoute l'effet de contagion en Europe. Ubisoft traverse une mauvaise passe et annonce de nouveaux licenciements en Europe. L'entreprise qui poursuit sa restructuration va fermer ses studios de Leamington et de Newcastle (UK). Des rumeurs de rachat circulent également. Le studio Don’t Nod doit se restructurer et pour cela supprimer 20% de ses effectifs en France (69 postes). Basé à Lyon, Mi-Clos Studio a fermé en mars dernier, un an après son rachat par Supernova Capital, un fonds d'investissement et le studio malouin o2o a été placé en liquidation judiciaire. On entre clairement dans une phase de décroissance. Le Paris Games Week 2024 a refermé ses portes sur fond d'inquiétudes sur l'emploi. La perspective d'une suppression du crédit d'impôt jeu vidéo ne va pas ramener la sérénité.

La french touch s'affiche habituellement en force dans les salons étrangers. Pas moins de 35 entreprises représentaient l'année dernière le pavillon France au Gamescom de Cologne en août, dont les studios Don't Nod, Nevermind et Shiro Games, tous rassemblés autour de leur syndicat, le SNJV. Mais l'état d'esprit est moins serein. Ubisoft est en mauvaise posture depuis des mois. Avec ses 19.000 salariés (4.000 en France) et ses 50 studios dans le monde, il n’est pas le plus représentatif ce qui se fait à l’échelle de l’hexagone. Il est un peu l’arbre qui cache la forêt. De plus, ce gros éditeur et développeur qui vit sur ses jeux à succès peine à sortir de nouveaux blockbusters depuis sa célèbre saga Assassin’s Creed. Les ventes de Star Wars Outlaws, sorti en août dernier, déçoivent. On apprend que le nouvel opus de la saga Assassin's Creed Shadows vient d'être repoussé à février 2025. Heureusement que son back-catalogue performe encore. Pour les éditeurs moins connus, la courbe des ventes n’épouse pas toujours celle des profits et la concurrence entre les studios tire les prix de production des jeux vers le bas. Cela finit par se répercuter sur les bilans et même sur les salaires. Le nombre de studios de développement (557) continue de croître, mais plus lentement. On craint cependant un retour de bâton avec plus de fermetures que d'ouvertures cette année. La dernière édition physique du Salon E3 de Los Angeles avait emboité le thème de la mixité dans les entreprises du jeu vidéo, un univers très masculin. Les femmes ne représentent en effet que 14% des effectifs des studios. A noter que Gameloft qui n’avait que son siège social en France (17 studios à l’étranger) a ouvert un studio à Paris.

L'État au soutien des studios (Crédit d'impôt, Fonds d’Aide au Jeu Vidéo)

En France, dans l’ombre d’Ubisoft, des petits studios comme Motion Twin tentent d’exister qui peinent à trouver des investisseurs et des distributeurs pour se développer. Créer un jeu vidéo correspondant aux attentes des gamers nécessite de pouvoir investir. Bpifrance peut aider. Si certains éditeurs de renom comme Eden Games, Kalisto, Nobilis ont disparu, ils ont montré la voie à d’autres comme Asobo à Bordeaux qui connait un franc succès à l’international avec son jeu A «Plague Tale: Requiem», qui a raflé la mise aux Pégases 2023, et sa suite «Innocence», un jeu d’aventure et d’infiltration. La situation s’est bien améliorée grâce, il faut le dire, au crédit d’impôt passé à 30% et aux aides publiques comme le Fonds d’Aide au Jeu Vidéo (FAJV). Il est vrai que chez nous, le jeu vidéo s’inscrit dans la sphère artistique, créative, culturelle, ce qui donne accès aux aides publiques au projet au travers du FAJV notamment, lui même décrié et suspecté de copinage. La situation est différente chez nos concurrents européens. Le Royaume-Uni compte plus de studios (2.000). Le jeu vidéo britannique est très londonien lui aussi, mais il est plus ambitieux en matière de croissance. Le London Games Festival est là pour les y aider. Quant aux studios allemands, ils sont plus décentralisés que les nôtres et plus tournés vers les investisseurs privés qui investissent plus sur le studio lui-même que sur ses projets. L’approche des studios allemands est aussi plus «techno» et plus business orientée, ce qui ne surprendra personne. Nous sommes aussi devancés par l’Allemagne. Pour grossir le trait, nos studios fourmillent d’idées créatives mais le système de financement public par projet les bride plus qu’il ne les aide. Pour se financer, le jeu vidéo hexagonal doit se tourner vers le privé plus qu’il ne le fait. Pour ce faire, le SNJV vient de lancer la plateforme France Gaming Angels pour mettre en relation les porteurs de projets et startups du jeu vidéo et les professionnels qui souhaitent investir et accompagner les jeunes pousses. A l’occasion de la présidentielle 2022, le SELL avait lancé ses 4 propositions pour faire de la France le leader du jeu vidéo en Europe. Si nombre de nos meilleurs techniciens ont quitté et quittent encore la France pour Montréal (chez Eidos par exemple) ou Los Angeles (chez Epic Games par exemple), c’est parce que les canadiens et américains bénéficient depuis bien longtemps de généreuses aides fiscales en R&D permettant à leurs entreprises de produire moins cher qu’en France, même si le gap s’est réduit. L’autre raison est que les game artists français y sont bien accueillis et qu’ils bénéficient de plus de moyens. Au Canada, tout est fait pour attirer les meilleurs, Ainsi, chez Eidos, on est passé récemment à la semaine de 4 jours (difficile de rivaliser). Heureusement, le marché hexagonal du jeu vidéo tire autant profit du Fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV) destiné à l’innovation que du crédit d’impôt jeu vidéo (CIJV) et de l’intérêt croissant du jeune public. Les nouvelles consoles séduisent de nouveaux gamers et les commandes de jeu vidéo sont en constante augmentation. L’e-Sport est également en plein essor (sur PC, sur multi-plateformes). Les jeux d’aujourd’hui proposent, il est vrai, des graphismes très proches de la qualité cinématographique. Avec l’arrivée des casques virtuels pour la réalité virtuelle, le marché du jeu vidéo est appelé à se développer plus encore. A ce titre, le studio bordelais Asobo, qui a obtenu le «Pégase» du meilleur jeu vidéo en 2021 et celui de l’excellence visuelle pour son Flight Simulator, a bénéficié des rendus saisissants des lunettes Hololens de Microsoft, preuve que le jeu vidéo n’est pas le seul débouché pour les spécialistes de la modélisation 3D photogrammétrique, de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. En effet, l’industrie aéronautique (simulateurs de vol), l’automobile (systèmes d’affichage intégrés au pare-brise), le culturel (histopad des musées), l’éducation (serious game) se lancent eux-aussi dans l’aventure. On note ainsi que Voodoo, une startup française spécialisée dans l’édition de jeux vidéo sur smartphone, a bien grandi depuis sa création en 2013. Elle compte aujourd’hui 250 salariés répartis sur cinq pays. Une startup du gaming devenue une licorne valorisée à plus d’un milliard d’euros, c’est assez rare pour être signalé. Pourtant, en dépit du mouvement de concentration qui se poursuit au niveau international, le monde du jeu vidéo est plutôt constitué de petits studios qui peinent à grandir et qui préfèrent recourir au prêt de main d’œuvre, voire inciter les postulants à opter pour le statut d’auto-entrepreneur, ce qui évite d’avoir à licencier une fois le travail livré au client. Pour se développer, ces petits studios misaient beaucoup sur la nouvelle réforme du CIVJ, censée élargir les critères. Le nouveau barème à point, issu de la nouvelle réforme applicable depuis le novembre dernier, devrait leur donner satisfaction. Ce CIJV renforcé, plus lisible et plus accessible, fait la part belle à la création visuelle et musicale et à l’innovation techno. Le barème est en outre calibré pour les jeux vidéo mobiles qui correspondent à l’évolution du marché. Du fait de la croissance du jeu vidéo, les petits studios comme les gros suscitent les appétits et peuvent vite tomber dans l’escarcelle de géants comme le chinois Tencent, les américains Electronics Arts, Take-Two Interactive et Microsoft. Ce dernier a racheté pour 68,7 milliards de dollars (un record dans la tech) Activision Blizzard, un autre poids lourd connu pour ses sagas cultes Call of Duty et World of Warcraft, deux licences parmi les plus importantes.

L'emploi dans les studios

Malgré l'engouement pour le jeu vidéo, l'activité se tasse, un effet de cycle, dit-on. Les studios français sont plus ou moins épargnés pour l'instant. L'IA générative est dans les esprits même si elle est déjà une réalité dans les studios. Si l'IA aide au développement des jeux, elle est une menace potentielle pour l'emploi des Concept Artists. Les plus hostiles s'inquiètent d'une uniformisation de la création et pointent la question du respect du droit des auteurs. A suivre... Les candidats senior expérimentés (développeur gameplay, rigger, concept artist, lead graphist, QA testeur...) n’auront pas trop de mal à décrocher un emploi ici ou ailleurs, d’autant que le jeu vidéo hexagonal reste une référence pour ses jeunes talents et l’excellence de ses écoles. On apprécie surtout leur créativité. Dans ce contexte, les professionnels peuvent se rassurer, ne serait-ce qu’au vu de l’engouement pour l’e-sport-gaming et le rythme soutenu des achats de consoles. Si la passion pour les jeux vidéo est un moteur puissant pour aborder ce secteur (les gamers ont déjà les game skills), il faut quand même choisir sa spécialité (programmation, design, son, marketing, data, production). Quant aux qualités pour s'épanouir dans le milieu du jeu vidéo, il faut être ouvert d'esprit, agile, positif, imaginatif, apporteur de solutions, résistant au stress et toujours prêt à se remettre au travail et apprendre de nouvelles choses. Pour le reste, les bonnes écoles sauront vous aiguiller selon votre profil et vos intérêts (technique, artistique, gestionnaire, communiquant).

Cinéma d’animation, une filière en croissance portée par l'intérêt des chaînes TV

La France est le 1er pays producteur de films d’animation en Europe et 2ème dans le monde derrière les États-Unis. Cette filière d’exception est portée par l’intérêt de chaînes de télévision comme Okoo, Arte et de plateformes de streaming étrangères comme Netflix, Disney Movies. Nos studios hexagonaux sont d’excellente réputation. Ainsi Cyber Group Studios produit des films pour enfants. Cette société qui se développe à l’international avait remporté le prix de l’export audiovisuel 2021 avec sa série télé Gigantosorus, vendue dans 194 pays. Les productions françaises affichent une forte hausse des entrées à l’étranger (+174,8 %) par rapport à 2021. Pil’s Adventures (titre à l’international) de Julien Fournet (Tat Productions) a scoré dans une trentaine de pays. L'animation française est même présente dans le manga (Le sommet des dieux de Patrick Imbert/Studio Fost). La production Ciné + TV française est prolifique. Miam ! Animation produit pour la chaine Okoo de France Télévisions. La série préscolaire ludique et éducative Edmond et Lucy, réalisée en 3D réel en partenariat avec Artefacts Studio, un studio villeurbannais de jeu vidéo, est promise à un bel avenir international. Preuve de l'intérêt, des réalisateurs de renom se mettent à l'animation. Michel Hazanavicius a réalisé La Plus Précieuse Des Marchandises, sorti récemment. Les soutiens de Régions comme Centre Val-de-Loire (Ciclic animation), Nouvelle-Aquitaine (Alca), la plus engagée, et du CNC font du bien à la filière. Ce dernier a compris qu’il fallait revoir son système de soutien pour pousser à la relocalisation de certaines activités comme le coloriage, assez souvent sous-traité en Asie. Ainsi, les films tournés en langue étrangère sur notre sol bénéficient du crédit d’impôt cinéma tant que l’animation, la 3D, les effets spéciaux, sont réalisés dans nos studios. Plus généralement, ce crédit d’impôt international participe largement à la bonne tenue des embauches. Nos séries d’animation de télévision s’exportent bien. L’international est d’ailleurs leur première source de financement. 83% des séries d’animation françaises ont bénéficié d’un financement étranger. A noter l’appel à projets la grande fabrique de l’image, piloté par le CNC (350 M€). Il permettra de soutenir le développement de grands studios de tournage, la montée en puissance de studios de production numérique et d’organismes de formation, afin de développer les compétences nécessaires aux métiers de l’image.

Une réussite qui doit beaucoup à l'excellence des écoles françaises d'animation

Derrière cette réussite, il y a bien sûr le travail des réalisateurs et des studios, mais aussi celui des écoles françaises d’animation. Quatre d’entre-elles se hissent d’ailleurs dans le top 10 mondial. Ainsi, les Gobelins reste n°1 au classement mondial des écoles d’animation. Rubika est 9ème. ArtFX est n°1 au classement The Rookie Awards 2019 et 2020 en catégorie effets spéciaux. L’école arlésienne MoPA (16ème) est souvent mise à l’honneur. Une précocité des talents qui force le respect. Il faut dire que les élèves produisent sur place et que MoPa travaille avec un prestataire chargé de gérer la distribution et l’inscription des courts-métrages dans les festivals français et internationaux. Une stratégie payante visiblement. Les productions tricolores sont au plus haut. Le corollaire de tout cela, c’est une progression spectaculaire des embauches (+ 50% en dix ans). La formation peine à répondre à la demande et le SPFA se montre particulièrement optimiste pour l’avenir en pariant sur la création de près d’un millier d’emplois. Preuve de sa qualité, le cinéma d’animation français réalise 33% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Les studios américains comme Pixar, Deamworks viennent chasser les talents jusque dans nos écoles. Pierre Perifel, un ancien d’Émile Cohl et des Gobelins, en fait partie qui a été débauché par un gros studio américain. Après avoir gravi tous les échelons (animateur, superviseur, storyboarder), il dirige aujourd’hui The bad guys, un long-métrage d’animation produit par le mythique studio Dreamworks. La fuite des talents n’est pas une fatalité d’autant que les studios étrangers, qui connaissent l’excellence de notre système de formation, n’hésitent plus à produire en France. Raison pour laquelle Illumination Studios est à Paris. Tout cela profite à l’emploi. Toutefois, contrairement au jeu vidéo où l’on recrute assez souvent en CDI, c’est l’intermittence (CDD d’usage) qui est la règle dans le cinéma d’animation. On recrute au sortir des écoles, mais les métiers de l’animation ne sont pas si bien connus. C’est l’occasion de saluer l’initiative du studio toulousain Tat Productions (cité plus haut) qui a réalisé une douzaine de petites vidéos (à trouver sur leur site) présentant les métiers de la production d’un film d’animation 3D (setup, texture, animation, VFX, storyboard, éclairage rendu etc…). Les professionnels interviewés répondent à trois questions : En quoi consiste ton métier ? Quelles qualités doit-on avoir pour faire ce métier ? Quel a été ton parcours ?